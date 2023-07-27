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Минобороны сообщило об ударах по пунктам управления и аэродромам ВСУ

Минобороны России сообщило об ударах по пунктам управления и аэродромам ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские силы нанесли удары по военным объектам, цехам сборки беспилотных катеров, складам западного вооружения на Украине, сообщает Минобороны. Одесские власти говорили о повреждении грузового терминала в одном из портов
Фото: Андрей Станавов / РИА Новости
Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Российские войска нанесли удары оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, а также по цехам по сборке беспилотных катеров и хранения ракет и военной техники, которые Украина получила от стран Запада, заявили в Минобороны. В министерстве заявили, что все объекты были поражены.

Также в сводке говорится, что в Хмельницкой области удар был нанесен по складам авиатоплива, в Днепропетровской области — по двум радиолокационным станциям П-18, а в Запорожской области был поражен склад топлива.

На донецком направлении за сутки российские войска отразили девять попыток атак ВСУ. Потери Украины составили более 210 военных, один танк, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Кроме того, за двое суток в ДНР отражены четыре атаки в районе Клещеевки. Российские военные уничтожили свыше 120 украинских бойцов, два танка, два бронетранспортера и бронеавтомобиль «Козак», заявили в Минобороны.

На краснолиманском направлении в ходе отражения атаки в районе Червоной Дибровы ЛНР убиты более 15 украинских военных. Всего за сутки на этом направлении украинская армия потеряла до 185 военнослужащих, две гаубицы Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика». Также был уничтожен склад боеприпасов в ДНР.

Минобороны отмечает, что с 23 июля штурмовые отряды группировки войск «Центр» продвинулись в районе Сергеевки в ЛНР на 12 км по фронту и 3 км «в глубину обороны» ВСУ.

На южнодонецком направлении при отражении атаки ВСУ российские войска уничтожили до 16 военных, а в районе села Старомайорское в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группировки.

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Потери Украины на запорожском направлении за сутки составили более 280 бойцов, 25 танков, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, а также две гаубицы FH-70.

На купянском направлении российские войска заняли «более выгодные позиции» при наступлении западнее Куземовки в ЛНР. Всего за сутки украинская армия потеряла более 35 бойцов, гаубицу Д-20, а также САУ «Гвоздика». На херсонском направлении российские войска уничтожили до 25 украинских военных, а также две гаубицы Д-30.

Вечером 26 июля и в ночь на 27 июля украинские власти сообщали о взрывах в Одесской, Хмельницкой и Житомирской областях. СМИ писали о взрывах также в Сумской и Львовской областях. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что было «несколько попаданий».

Глава администрации Одесской области Олег Кипер позже сообщил, что после взрывов повреждено оборудование одного из грузовых терминалов порта.

Минобороны России начало наносить удары по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины осенью 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что наносят удары исключительно по военным или связанным с ними объектам.

Президент России Владимир Путин называл удары ответом на предыдущий теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года.

После второго теракта на Крымском мосту 17 июля под ночные «удары возмездия», как называет их российское Минобороны, попадают также Одесса и Николаев.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Минобороны ракетные удары
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