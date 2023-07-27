Минобороны России сообщило об ударах по пунктам управления и аэродромам ВСУ

Минобороны сообщило об ударах по пунктам управления и аэродромам ВСУ

Российские силы нанесли удары по военным объектам, цехам сборки беспилотных катеров, складам западного вооружения на Украине, сообщает Минобороны. Одесские власти говорили о повреждении грузового терминала в одном из портов

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Российские войска нанесли удары оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, а также по цехам по сборке беспилотных катеров и хранения ракет и военной техники, которые Украина получила от стран Запада, заявили в Минобороны. В министерстве заявили, что все объекты были поражены.

Также в сводке говорится, что в Хмельницкой области удар был нанесен по складам авиатоплива, в Днепропетровской области — по двум радиолокационным станциям П-18, а в Запорожской области был поражен склад топлива.

На донецком направлении за сутки российские войска отразили девять попыток атак ВСУ. Потери Украины составили более 210 военных, один танк, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Кроме того, за двое суток в ДНР отражены четыре атаки в районе Клещеевки. Российские военные уничтожили свыше 120 украинских бойцов, два танка, два бронетранспортера и бронеавтомобиль «Козак», заявили в Минобороны.

На краснолиманском направлении в ходе отражения атаки в районе Червоной Дибровы ЛНР убиты более 15 украинских военных. Всего за сутки на этом направлении украинская армия потеряла до 185 военнослужащих, две гаубицы Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика». Также был уничтожен склад боеприпасов в ДНР.

Минобороны отмечает, что с 23 июля штурмовые отряды группировки войск «Центр» продвинулись в районе Сергеевки в ЛНР на 12 км по фронту и 3 км «в глубину обороны» ВСУ.

На южнодонецком направлении при отражении атаки ВСУ российские войска уничтожили до 16 военных, а в районе села Старомайорское в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группировки.

Потери Украины на запорожском направлении за сутки составили более 280 бойцов, 25 танков, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, а также две гаубицы FH-70.

На купянском направлении российские войска заняли «более выгодные позиции» при наступлении западнее Куземовки в ЛНР. Всего за сутки украинская армия потеряла более 35 бойцов, гаубицу Д-20, а также САУ «Гвоздика». На херсонском направлении российские войска уничтожили до 25 украинских военных, а также две гаубицы Д-30.

Вечером 26 июля и в ночь на 27 июля украинские власти сообщали о взрывах в Одесской, Хмельницкой и Житомирской областях. СМИ писали о взрывах также в Сумской и Львовской областях. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что было «несколько попаданий».

Глава администрации Одесской области Олег Кипер позже сообщил, что после взрывов повреждено оборудование одного из грузовых терминалов порта.