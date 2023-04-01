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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов под Харьковом

Минобороны: склад с боеприпасами теробороны Украины уничтожен в Харьковской области

Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов под Харьковом
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Российские войска уничтожили склад боеприпасов украинской теробороны в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

«В районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны», — говорится в сводке.

Также в сегодняшней сводке Минобороны сообщило о сбитых в ДНР украинском истребителе МиГ-29 и вертолете Ми-8. МиГ-29 был сбит в районе населенного пункта Коптево. Вертолет Ми-8 сбили у населенного пункта Нововасилевка.

По данным военного ведомства, за прошедшие сутки на Украине погибли 440 солдат ВСУ и иностранных наемников. Большинство бойцов — 260 — были уничтожены на донецком направлении. На купянском направлении украинская армия потеряла до 30 военных, на краснолиманском — до 85, на южнодонецком и запорожском направлениях — до 35 человек, на херсонском — до 30.

Теги
Минобороны Украина Военная операция на Украине Харьковская область
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