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КНР отправит спецпредставителя для урегулирования конфликта на Украине

МИД КНР: Китай отправит на Украину своего представителя для урегулирования конфликта
Фото: Aly Song / Getty Images
Фото: Aly Song / Getty Images

Правительство Китая назначит спецпредставителя по урегулированию конфликта на Украине, в скором времени он посетит Киев. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на своей странице в Twitter.

«Китай направит специального представителя китайского правительства по евразийским делам на Украину и другие страны для углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса», — говорится в сообщении.

МИД Китая сообщил об этом после завершения телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый разговор лидеров двух стран с начала военной операции России на Украине.

В феврале Китай представил собственный мирный план по урегулированию конфликта, он состоял из 12 пунктов. План предусматривает, в частности, уважение территориальной целостности и суверенитета всех стран, прекращение боевых действий и отказ от санкций. Президент Владимир Путин говорил, что многие пункты созвучны требованиям России и могут лечь в основу будущего плана мирного урегулирования. Зеленский не увидел в предложениях Китая мирной инициативы и назвал план «высказыванием мыслей».

В марте состоялся визит Си Цзиньпина в Москву, где он провел переговоры с Путиным. The Wall Street Journal писала, что китайский лидер планирует поговорить с Зеленским после визита в Россию.

Теги
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