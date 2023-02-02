В Краматорске после взрыва обрушилась жилая многоэтажка
В Краматорске после взрыва обрушилась жилая многоэтажка
При обрушении части дома погибли не менее трех человек, еще 20 ранены
В Краматорске (контролируемая Украиной часть ДНР) в результате взрыва частично обрушился жилой четырехэтажный дом в результате ракетного обстрела, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Погибли три человека, еще 20 пострадали, сообщила полиция региона в Facebook (принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
Прокуратура Украины сообщала ранее о семи пострадавших и двух погибших, обнаруженных спасателями, которые продолжают поиски.
О ракетном обстреле жилого квартала Краматорска также сообщило ГСЧС Украины. «Спасатели Главного управления ГСЧС Донбасса работают на месте обстрела, разбирают завалы, под ними могут находиться люди», — сообщили в ведомстве.