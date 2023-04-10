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Военная операция на Украине ,  
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Осетинские власти обратились в прокуратуру после видео с мобилизованными

Сергей Меняйло попросил прокуратуру проверить видео издевательств над мобилизованными
Власти Северной Осетии попросили прокуратуру проверить видео с издевательствами над военнослужащими. По словам Сергея Меняйло, личность командира батальона, где служат 46 мобилизованных из региона, уже установили
Сергей Меняйло
Сергей Меняйло (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло написал в своем Telegram, что власти региона обратились в военную прокуратуру с просьбой проверить сообщения об издевательствах над мобилизованными со стороны командира одного из батальонов, выполняющих задачи на херсонском направлении.

К Меняйло обратилась местная жительница Вера Адаева, она опубликовала видео- и аудиозаписи, на которых командир «совершенно непозволительно обращается со своими подчиненными», сообщил глава региона. Адаева — руководитель фонда «Сердце Виктории», который оказывает поддержку военнослужащим в зоне военной операции. Накануне она разместила в Telegram видео, на котором мужчину бьют ногами; человек за кадром требует от него купить ему новый спальник.

По словам Меняйло, в этом полку служат 46 мобилизованных из Северной Осетии. Он сообщил, что личность командира уже выяснили, не уточнив, о ком речь.

«Даже в условиях выполнения боевых задач, где необходима строжайшая дисциплина и привычны далеко не самые деликатные отношения между командирами и бойцами, издевательства недопустимы! Совершенно не так нужно поддерживать боевой дух в солдатах», — написал глава региона.

Это не первая жалоба на условия прохождения службы мобилизованных. В начале февраля военнослужащие из Тувы сообщили о побоях и угрозах со стороны представителей Народной милиции ДНР, добавив, что не закреплены за конкретной воинской частью. Вице-спикер Госдумы, бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол пообещал разобраться с ситуацией; затем власти республики сообщили, что Минобороны согласилось перевести мобилизованных в 55-ю бригаду. Военная прокуратура провела проверку и заявила, что «факты причинения вреда здоровью военнослужащих не установлены».

Жалобы на условия прохождения службы поступали от мобилизованных из других регионов, например, Татарстана, Белгородской, Самарской и Калининградской областей.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Меняйло Северная Осетия мобилизация Военная прокуратура
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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