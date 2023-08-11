Минобороны назвало упавший в Москве беспилотник украинским

Минобороны: украинский беспилотник над Москвой подавили средствами РЭБ, и он упал

Беспилотник, который упал на северо-западе Москвы, был украинским. Его подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны.

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы», — указали в Минобороны.

Дрон упал в «лесном массиве на западе Москвы». Во время падения БПЛА пострадавших и разрушений нет.

Беспилотник упал в районе Карамышевской набережной, сообщали ранее москвичи. Дрон летел со строны Истры и упал в районе Хорошево-Мнёвники. Части и детали нашли в парковой зоне 67-й городской больницы имени Ворохобова. Жители Подмосковья видели, как этот беспилотник летел над Новой Ригой.

Беспилотник был один, уточнял мэр Москвы Сергей Собянин. Серьезных разрушений на месте не было, писал он.