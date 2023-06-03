Власти Запорожья сообщили о взрывах в Мелитополе и Бердянске

В Мелитополе прозвучало около пяти взрывов в районе северного выезда, сообщил Рогов. Администрация Бердянска сообщила о работе ПВО и шести сбитых украинских ракетах

Вид на Бердянск (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

В Мелитополе прозвучала серия взрывов, сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В городе прозвучала серия взрывов. Всего было около пяти взрывов. По предварительной информации, взрывы, которые были слышны в Мелитополе, прозвучали в районе северного выезда», — написал он в своем телеграм-канале.

Также о взрывах в районе северного выезда сообщила администрация города.

О взрывах заявили и власти Бердянска: администрация города в телеграм-канале пишет, что ВСУ предприняли попытку ракетного удара по городу. По предварительной информации, сработали системы ПВО. Шесть ракет сбиты. Рогов опубликовал видео работы систем ПВО.

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Накануне, 2 июня, власти Бердянска сообщали об ударе по городу с попаданием в районе морского порта. Жертв и разрушений не было. Рогов уточнял, что украинская сторона попыталась нанести ракетный удар по городу, в Бердянске сработала российская система ПВО. Он опубликовал несколько фотографий, на которых видны поднимающиеся столбы дыма.

Об обстреле Мелитополя в предыдущий раз сообщали 30 мая. Тогда вечером в городе сработала система ПВО. Под обстрел тогда же попал и Токмак.

Запорожская область вошла в состав России в сентябре прошлого года по итогам референдума. Город Запорожье остался под контролем украинской армии, Мелитополь в марте стал административным центром региона в составе России. Город неоднократно попадал под обстрелы.