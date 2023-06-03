Власти Запорожья сообщили о взрывах в Мелитополе и Бердянске
В Мелитополе прозвучала серия взрывов, сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В городе прозвучала серия взрывов. Всего было около пяти взрывов. По предварительной информации, взрывы, которые были слышны в Мелитополе, прозвучали в районе северного выезда», — написал он в своем телеграм-канале.
Также о взрывах в районе северного выезда сообщила администрация города.
О взрывах заявили и власти Бердянска: администрация города в телеграм-канале пишет, что ВСУ предприняли попытку ракетного удара по городу. По предварительной информации, сработали системы ПВО. Шесть ракет сбиты. Рогов опубликовал видео работы систем ПВО.
Накануне, 2 июня, власти Бердянска сообщали об ударе по городу с попаданием в районе морского порта. Жертв и разрушений не было. Рогов уточнял, что украинская сторона попыталась нанести ракетный удар по городу, в Бердянске сработала российская система ПВО. Он опубликовал несколько фотографий, на которых видны поднимающиеся столбы дыма.
Об обстреле Мелитополя в предыдущий раз сообщали 30 мая. Тогда вечером в городе сработала система ПВО. Под обстрел тогда же попал и Токмак.
Запорожская область вошла в состав России в сентябре прошлого года по итогам референдума. Город Запорожье остался под контролем украинской армии, Мелитополь в марте стал административным центром региона в составе России. Город неоднократно попадал под обстрелы.