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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об ударе по базе иностранных наемников близ Запорожья

Минобороны: военные нанесли удар по базе иностранных наемников вблизи Запорожья
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников в окрестностях города Запорожье, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

Авиация, артиллерия и ракетные войска также уничтожили склад боеприпасов украинских войск в районе города Гуляйполе в Запорожской области, уточнили в ведомстве.

За сутки на запорожском направлении военные отразили три атаки украинской 21-й механизированной бригады у сел Успеновка и Работино. Потери противника на этом направлении Минобороны оценило примерно в 60 военнослужащих. Также украинская сторона потеряла три автомобиля и гаубицу Д-30.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что в результате ракетного удара по Запорожью было повреждено гражданское здание, погиб один человек. На опубликованных им кадрах с места событий было видно, что это здание — гостиница, там начался пожар.

Как заявил в телеграм-канале член главного совета российской администрации региона Владимир Рогов, был атакован гостиничный комплекс «Ривьера», где размещались военные — «представители так называемых добробатов, состоящих из галицийских нацистов и вооруженного сброда со всего мира, входящего в «Иностранный легион». Речь идет об интернациональном легионе территориальной обороны, куда привлекают добровольцев из других стран.

Российское Минобороны неоднократно отчитывалось о ликвидации иностранных наемников в ходе боевых действий на Украине. В начале июля ведомство сообщило, что с начала спецоперации Киев привлек к участию в боях на своей стороне более 11,6 тыс. иностранных наемников из 84 государств. Больше всего наемников, по данным оборонного ведомства, прибыло на Украину из Польши, США, Канады, Грузии и Великобритании.

После начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа. Туда изъявили желание вступить свыше 20 тыс. человек, утверждали в Минобороны Украины.

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Москва неоднократно заявляла, что удары наносятся только по военным объектам.

Минобороны заявило об ударе по базе иностранных наемников близ Запорожья
Минобороны заявило об ударе по базе иностранных наемников близ Запорожья

Теги
Запорожье Минобороны иностранцы наемники
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