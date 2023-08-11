Минобороны заявило об ударе по базе иностранных наемников близ Запорожья

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Российские военные нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников в окрестностях города Запорожье, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

Авиация, артиллерия и ракетные войска также уничтожили склад боеприпасов украинских войск в районе города Гуляйполе в Запорожской области, уточнили в ведомстве.

За сутки на запорожском направлении военные отразили три атаки украинской 21-й механизированной бригады у сел Успеновка и Работино. Потери противника на этом направлении Минобороны оценило примерно в 60 военнослужащих. Также украинская сторона потеряла три автомобиля и гаубицу Д-30.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что в результате ракетного удара по Запорожью было повреждено гражданское здание, погиб один человек. На опубликованных им кадрах с места событий было видно, что это здание — гостиница, там начался пожар.



Как заявил в телеграм-канале член главного совета российской администрации региона Владимир Рогов, был атакован гостиничный комплекс «Ривьера», где размещались военные — «представители так называемых добробатов, состоящих из галицийских нацистов и вооруженного сброда со всего мира, входящего в «Иностранный легион». Речь идет об интернациональном легионе территориальной обороны, куда привлекают добровольцев из других стран.

Российское Минобороны неоднократно отчитывалось о ликвидации иностранных наемников в ходе боевых действий на Украине. В начале июля ведомство сообщило, что с начала спецоперации Киев привлек к участию в боях на своей стороне более 11,6 тыс. иностранных наемников из 84 государств. Больше всего наемников, по данным оборонного ведомства, прибыло на Украину из Польши, США, Канады, Грузии и Великобритании.

После начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа. Туда изъявили желание вступить свыше 20 тыс. человек, утверждали в Минобороны Украины.

Москва неоднократно заявляла, что удары наносятся только по военным объектам.