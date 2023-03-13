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Кличко сообщил, что в январе власти были близки к эвакуации Киева

Мэр Киева Кличко: в январе мы были близки к тому, чтобы призвать киевлян к эвакуации
Отключение электричества в Киеве
Отключение электричества в Киеве (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

В январе 2023 года власти Киева были близки к тому, чтобы предложить жителям столицы эвакуацию из-за продолжительных блэкаутов. Об этом в интервью немецкому новостному порталу RND рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

«Самый тяжелый блэкаут продолжался 14 часов. Не было света, воды, отопления. К счастью, погода была мягкой», — рассказал он (цитаты по изданию «Страна»).

Кличко считает, что критическая инфраструктура украинской столицы выдержала нагрузку благодаря круглосуточной работе энергетиков и коммунальщиков. Мэр добавил, что защитить инфраструктуру от ракетных обстрелов помог немецкий комплекс ЗРК Iris-T SLM.

Российское Минобороны с 10 октября прошлого года регулярно наносит удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и по системам энергетики Украины. Обстрелы последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины.

22 ноября в «Укрэнерго» сообщили, что энергосистеме Украины был нанесен «колоссальный ущерб». Глава энергетической компании Владимир Кудрицкий говорил, что в стране почти не осталось тепловых и гидроэлектростанций, которые бы не пострадали во время ударов. Власти Киева не раз сообщали о повреждении инфраструктурных объектов.

В ноябре Кличко сообщал, что власти украинской столицы из-за разрушения энергетической инфраструктуры вынуждены отключать электричество в Киеве по графику. Отключения длились по несколько часов. Он также говорил, что в самом худшем сценарии — если температура на улице на фоне отключения электроэнергии будет низкой — часть города придется эвакуировать.

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В интервью Spiegel Кличко сообщал, что до начала российской военной операции в Киеве проживало 3,8 млн человек, а к концу 2022 года — лишь немногим меньше, 3,6 млн. Городские власти ориентируются на количество мобильных телефонов, используемых в городе, пояснил он. «В марте [2022 года]— меньше миллиона, в июле — два, два с половиной миллиона, теперь 3,6 млн. 300 тыс. из них являются зарегистрированными переселенцами из других регионов страны», — говорил мэр города.

Теги
Виталий Кличко Киев блэкаут эвакуация Украина
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