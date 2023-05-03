Российские власти заявили о попытке Киева ударить по Кремлю

Ночью 3 мая Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью двух беспилотников. Президент при атаке не пострадал, Россия оставляет за собой право принять ответные меры, заявили в пресс-службе президента

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Украина попыталась ночью 3 мая с помощью беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции Президента Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль», — говорится в сообщении.

Беспилотники были выведены из строя. Вследствие падения и разлета осколков на территории Кремля нет пострадавших и материального ущерба.

В пресс-службе сообщили, что оценивают эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». Во время атаки президент России Владимир Путин не пострадал, добавили там. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — заключили в Кремле.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил «РИА Новости», что Путина во время атаки беспилотников не было в Кремле. Парад на Красной площади 9 Мая состоится, изменений планов нет, отметил он.

За полчаса до сообщения пресс-службы Кремля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на запуск беспилотников. Исключение составляют дроны, используемые по решению властей, отметил градоначальник.

После начала спецоперации на Украине российские власти неоднократно сообщали об ударах вражеских беспилотников по объектам на территории страны. Так, в апреле украинский «дрон-камикадзе» упал в поселке им. Воровского в Подмосковье. Другой украинский беспилотник обнаружили 28 февраля в подмосковной Коломне в 100 м от компрессорной станции.

В октябре Путин ввел режим «повышенной готовности» на территории ряда регионов Центрального и Южного федеральных округов, в том числе в Москве и Московской области. Режим позволяет главам регионов проводить мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, организовывать мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также наделяет их полномочиями по реализации мер для удовлетворения потребностей вооруженных сил.

В начале декабря The Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона США сообщала, что глава управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов поручил подчиненным «готовиться к массированным ударам» 24 февраля 2023 года по Москве и Новороссийску. Согласно документам, США из опасений реакции России попросили Киев отменить атаку. WP отмечала, что этот разговор состоялся 13 февраля, в день, когда власти США призвали американских граждан покинуть территорию России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал комментировать данные WP, сказав только, что Украина сама принимает решения о том, что ей делать, чтобы защитить себя. В минувшем декабре он говорил, что Соединенные Штаты не помогали Украине в нанесении ударов по территории России и не поощряли этого. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, комментируя информацию WP, назвал ее «странной медиасенсацией» и конспирологией.

Российский президент обещал, что страна будет защищать территорию всеми силами и средствами, подчеркнув, что «это не блеф». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что в случае атаки на российские объекты внутри страны Москва ответит «ударами возмездия» и Украина «запылает». Ранее он допускал ответные удары по центрам принятия решений, которые «к сожалению, находятся даже не на территории Киева».

