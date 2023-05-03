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Российские власти заявили о попытке Киева ударить по Кремлю

Пресс-служба президента России: Киев попытался с помощью беспилотника ударить по Кремлю
Ночью 3 мая Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью двух беспилотников. Президент при атаке не пострадал, Россия оставляет за собой право принять ответные меры, заявили в пресс-службе президента
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украина попыталась ночью 3 мая с помощью беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции Президента Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль», — говорится в сообщении.

Беспилотники были выведены из строя. Вследствие падения и разлета осколков на территории Кремля нет пострадавших и материального ущерба.

В пресс-службе сообщили, что оценивают эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». Во время атаки президент России Владимир Путин не пострадал, добавили там. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — заключили в Кремле.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил «РИА Новости», что Путина во время атаки беспилотников не было в Кремле. Парад на Красной площади 9 Мая состоится, изменений планов нет, отметил он.

За полчаса до сообщения пресс-службы Кремля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на запуск беспилотников. Исключение составляют дроны, используемые по решению властей, отметил градоначальник.

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После начала спецоперации на Украине российские власти неоднократно сообщали об ударах вражеских беспилотников по объектам на территории страны. Так, в апреле украинский «дрон-камикадзе» упал в поселке им. Воровского в Подмосковье. Другой украинский беспилотник обнаружили 28 февраля в подмосковной Коломне в 100 м от компрессорной станции.

В октябре Путин ввел режим «повышенной готовности» на территории ряда регионов Центрального и Южного федеральных округов, в том числе в Москве и Московской области. Режим позволяет главам регионов проводить мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, организовывать мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также наделяет их полномочиями по реализации мер для удовлетворения потребностей вооруженных сил.

Российские власти заявили о попытке Киева ударить по Кремлю
Российские власти заявили о попытке Киева ударить по Кремлю

В начале декабря The Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона США сообщала, что глава управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов поручил подчиненным «готовиться к массированным ударам» 24 февраля 2023 года по Москве и Новороссийску. Согласно документам, США из опасений реакции России попросили Киев отменить атаку. WP отмечала, что этот разговор состоялся 13 февраля, в день, когда власти США призвали американских граждан покинуть территорию России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал комментировать данные WP, сказав только, что Украина сама принимает решения о том, что ей делать, чтобы защитить себя. В минувшем декабре он говорил, что Соединенные Штаты не помогали Украине в нанесении ударов по территории России и не поощряли этого. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, комментируя информацию WP, назвал ее «странной медиасенсацией» и конспирологией.

Российский президент обещал, что страна будет защищать территорию всеми силами и средствами, подчеркнув, что «это не блеф». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что в случае атаки на российские объекты внутри страны Москва ответит «ударами возмездия» и Украина «запылает». Ранее он допускал ответные удары по центрам принятия решений, которые «к сожалению, находятся даже не на территории Киева».
 

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