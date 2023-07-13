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В Киеве и области прогремели взрывы

В Киеве и Киевской области после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
Воздушную тревогу в украинских областях начали объявлять с полуночи, в настоящее время она действует почти во всех регионах страны. Местные СМИ сообщают о «сильных взрывах» в Киеве и области
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях, сообщают «Новое Издание» и Klymenko Time.

В настоящее время тревога объявлена во всех областях Украины, за исключением Одесской и Харьковской. Член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов связал тревогу в украинских областях с «ожиданием» российских «Калибров» и «Гераней».

В киевской администрации позже уточнили, что в регионе работает ПВО. Там призвали жителей не игнорировать тревогу и проследовать в укрытия.

По данным Klymenko Time, «сильные взрывы» слышали в Киеве и Борисполе (Киевская область), где в том числе расположены военный и международный аэропорты. Как отмечает издание, падение обломков БПЛА было зафиксировано в Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах Киева.

Мэр столицы Виталий Кличко позже сообщил о двух госпитализированных и поврежденном фасаде жилого дома в  Дарницком районе в результате падения обломков. 

Рогов позже написал о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

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Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября прошлого года. Тогда российские военные начали отчитываться об ударах по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев долгое время отрицал свою причастность к инциденту, однако накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр признала причастность украинских военных ко взрыву.

Минобороны России заявляет, что наносит удары только по военным объектам, а не по гражданской инфраструктуре.

В Киеве и области прогремели взрывы
В Киеве и области прогремели взрывы


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
взрывы Киев Киевская область ПВО Военная операция на Украине Воздушная тревога
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