В Киеве и области прогремели взрывы

В Киеве и Киевской области после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы

Воздушную тревогу в украинских областях начали объявлять с полуночи, в настоящее время она действует почти во всех регионах страны. Местные СМИ сообщают о «сильных взрывах» в Киеве и области

Фото: Zuma / ТАСС

Взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях, сообщают «Новое Издание» и Klymenko Time.

В настоящее время тревога объявлена во всех областях Украины, за исключением Одесской и Харьковской. Член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов связал тревогу в украинских областях с «ожиданием» российских «Калибров» и «Гераней».

В киевской администрации позже уточнили, что в регионе работает ПВО. Там призвали жителей не игнорировать тревогу и проследовать в укрытия.

По данным Klymenko Time, «сильные взрывы» слышали в Киеве и Борисполе (Киевская область), где в том числе расположены военный и международный аэропорты. Как отмечает издание, падение обломков БПЛА было зафиксировано в Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах Киева.

Мэр столицы Виталий Кличко позже сообщил о двух госпитализированных и поврежденном фасаде жилого дома в Дарницком районе в результате падения обломков.

Рогов позже написал о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября прошлого года. Тогда российские военные начали отчитываться об ударах по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев долгое время отрицал свою причастность к инциденту, однако накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр признала причастность украинских военных ко взрыву.



Минобороны России заявляет, что наносит удары только по военным объектам, а не по гражданской инфраструктуре.



