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Путин и Рамафоза подвели итоги переговоров по украинскому кризису

Президент ЮАР анонсировал продолжение переговоров по Украине на саммите Россия-Африка

Россия и делегация представителей африканских стран в деталях обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамофозой заявил Владимир Путин.

«Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие, основные во всяком случае, аспекты, проблемы, связанные с кризисом, ради разрешения которого вы приехали в Россию», — заявил Путин.

В ответ Рамафоза поблагодарил Путина за прием африканской делегации и сообщил, что обсуждение украинского конфликта может продолжиться на саммите Россия-Африка в июле.

Делегация лидеров африканских стран посетила Санкт-Петербург 17 июня. Политики провели переговоры с Путиным в Константиновском дворце и изложили свой план мирного урегулирования на Украине. Днем ранее африканская делегация посещала Киев. В этот день мэр города Виталий Кличко сообщил о звуках взрывов, в Киеве звучала воздушная тревога. В украинском столице работала ПВО. 

Reuters писал со ссылкой на проект документа, что план африканских стран предусматривает вывод российских войск, отказ от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, приостановку ордера Международного уголовного суда на арест Путина, смягчение санкций и «безусловную» сделку по зерну и удобрениям.

Путин в ходе переговоров показал африканским лидерам проект соглашения, который российские и украинские представители парафировали в марте 2022 года в Стамбуле. В нем, по словам президента, содержались положения о нейтралитете и гарантиях безопасности для Украины. Однако после того, как российская сторона отвела войска из Черниговской и Киевской областей, Украина от него отказалась и «выкинула на свалку истории», заявил президент России.

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Россия и Украина начали переговоры об урегулировании вскоре после начала спецоперации. Они провели несколько очных раундов, затем встречи начали проводить по видеосвязи. В марте 2022 года состоялась еще одна очная встреча делегаций в Стамбуле. В мае того же года стороны объявили о заморозке переговоров.

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Владимир Путин Сирил Рамафоса ЮАР Африка Украина Военная операция на Украине
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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