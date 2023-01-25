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Германия согласилась отправить танки Leopard 2 Украине

Германия передаст Украине 14 танков Leopard 2 и разрешит другим странам реэкспорт
Берлин передаст Киеву 14 танков и разрешит союзникам поставлять эту технику Украине. Тренировать украинские экипажи будут в Германии, также ФРГ поможет с логистикой и обеспечением боеприпасами
Танки Leopard 2
Танки Leopard 2 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Германия отправит танки Leopard 2 Украине и одобрит их реэкспорт из других стран. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт заявил, что Киев получит 14 танков Leopard 2 A6.

В Берлине заявили, что мера принята в сотрудничестве с партнерами Германии, цель — «быстро сформировать два танковых батальона» для Украины, передает Die Welt.

«Это решение соответствует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей», — приводятся слова канцлера Олафа Шольца на сайте немецкого правительства. Там уточнится, что в Германии в ближайшее время начнется тренировка украинских экипажей. Помимо обучения, помощь ФРГ включает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и технического обслуживания.

Leopard 2 — разработка мюнхенского концерна Krauss-Maffei Wegmann.
Танк поступил на вооружение в 1979 году, с тех пор он прошел несколько этапов модернизаций. Leopard 2A6 получил новую 120-мм гладкоствольную пушку Rheinmetall L55 и другие изменения.

Spiegel писал, что Leopard 2A6 будут переданы Украине из запасов бундесвера (вооруженные силы Германии), а в среднесрочной перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие боевые танки из промышленных запасов. Берлин ранее долгое время отказывался поставлять такую технику Киеву в одиночку. Как писали издания WSJ и Süddeutsche Zeitung, Шольц в качестве условия передачи Украине Leopard 2 называл президенту США Джо Байдену поставку Штатами американских M1 Abrams. По данным Politico, Вашингтон обсуждает отправку Киеву 30 танков.

Как сообщала New York Times, на вооружении 13 стран Европы стоят около 2 тыс. танков Leopard различных модификаций. Готовность поставить их Украине выразили Польша, запросившая разрешения ФРГ на экспорт, Нидерланды и Норвегия.

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Представитель российского президента Дмитрий Песков говорил, что передача танков «добавит проблем» Украине, но не помешает достижению целей российской военной операции. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что сама по себе отправка Leopard 2 Киеву кардинально не изменит ситуацию, но подготовка новых частей в Польше или на Западной Украине для участия в боях весной или ближе к лету — «вот тогда это будет серьезно».

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Теги
Андрей Гатинский, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
танк Leopard Германия Украина Военная операция на Украине
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