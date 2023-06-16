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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. В Киевской области работает ПВО, взрывы прогремели в Подольском районе Киева. Кличко позже уточнил, что звуки взрывов были связаны с работой ПВО, поврежденных объектов нет
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

В Киеве прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua» и УНИАН. Воздушная тревога в настоящее время объявлена на всей территории Украины.

В киевской военной администрации сообщили, что в области работает система ПВО. Власти призвали жителей столицы оставаться в укрытиях.

Мэр Киева Владимир Кличко сообщил, что взрывы прогремели в Подольском районе (центральная и северо-западная части города. — РБК). Позже он уточнил, что поврежденных объектов в городе нет, а звуки взрывов были вызваны работой ПВО.

Ранее 16 июня в Киев с визитом прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса. Планировалось, что он встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским и предложит собственный мирный план по завершению конфликта, а по завершении визита отправится в Россию.

С середины осени 2022 года российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к этому инциденту.

В ночь на 15 июня украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Кривом Роге, а также в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. Минобороны России позже отчиталось об ударах высокоточным оружием по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов на Украине.

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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Киев ПВО взрывы Военная операция на Украине Воздушная тревога
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