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Военная операция на Украине ,  
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В занятых Украиной районах Херсонской области начали частичную эвакуацию

Киев частично эвакуирует жителей контролируемых ВСУ районов Херсонской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев в обязательном порядке вывезет семьи с детьми из поселков в зоне боевых действий в правобережной части Херсонской области. Москва настаивает, что обстрелам подвергаются только военные цели
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Совет обороны Херсонской области, сформированный властями Украины, принял решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, подвергающихся регулярным обстрелам. Об этом сообщил в телеграм-канале глава украинской администрации региона Александр Прокудин.

Решение касается Понятовки, Берегового, Красного Маяка, Ольговки, Зимовника, Дудчан, Веселого, Приозерного, Токаревки, Львового и еще 21 населенного пункта. Кроме того в контролируемых Киевом районах увеличат длительность комендантского часа, он будет действовать с 20:00 до 6:00.

«Работаем над предотвращением энергетического коллапса в регионе, а также готовимся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода», — добавил Прокудин.

В ночь на 14 сентября украинские власти региона сообщили об обстреле поселка Новодмитровка, снаряды попали по частному дому.

Минобороны России с начала полномасштабных боев на Украине утверждает, что не наносит ударов по гражданским объектам в соседнем государстве, а только по объектам военной и энергетической инфраструктуры.

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Месяц назад, в середине августа, украинские власти призвали эвакуироваться жителей Купянского района в Харьковской области в связи с наступательными действиями российской армии. Руководство региона предупреждало, что из 53 населенных пунктов, неподалеку от которых идут бои, могут принудительно эвакуировать детей. Предварительно, мера затронет более 11 тыс. человек, в том числе 600 детей, всех обещают обеспечить временным жильем на более безопасных территориях.

Принудительная эвакуация из опасных районов относится на Украине к мерам правового режима военного положения, закон об этом Верховная рада приняла летом 2022-го. Местных жителей могут обязать выехать на безопасные территории в случае возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, а также из зон вооруженных конфликтов, районов возможных боевых действий.

В занятых Украиной районах Херсонской области начали частичную эвакуацию
В занятых Украиной районах Херсонской области начали частичную эвакуацию

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Херсонская область Украина эвакуация
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