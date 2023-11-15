Минобороны отчиталось о сбитом украинском самолете МиГ-29

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Российские силы ПВО уничтожили украинский самолет МиГ-29 в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлоград Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Военное ведомство также отчиталось о перехвате семи реактивных снарядов для системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Кроме того, российские военные за сутки уничтожили 30 украинских дронов на территории ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей.

Накануне, 14 ноября, Минобороны отчиталось о четырех сбитых беспилотниках ВСУ в четырех российских регионах — Московской, Тамбовской, Орловской и Брянской областях.

Ранее, 10 ноября, ведомство сообщило, что средства ПВО сбили за неделю восемь самолетов ВСУ: четыре МиГ-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25.