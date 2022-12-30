В Донецке при обстреле погиб замглавы отдела военного управления СК

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 76,08 (+0,42) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 71,98 (+0,65) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Сколько стоил дефис в 1962 году для НАСА 16:43
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 16:35
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 16:35
Начать новую жизнь с 1 января. 10 книг, которые в этом помогут Life, 16:34
Власти Индонезии сняли все коронавирусные ограничения в стране Общество, 16:33
Роструд напомнил, как россияне будут отдыхать в 2023 году Общество, 16:22
Из чего на самом деле состоят полуфабрикаты РБК и Черкизово, 16:20
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Жители Приморья увидели запуск южнокорейской ракеты. Видео Политика, 16:11
Волож не останется внешним консультантом «Яндекса» Бизнес, 16:06
В Донецке при обстреле погиб замглавы отдела военного управления СК Политика, 16:06
Совбез Белоруссии допустил падение ракеты в стране «по чьему-то замыслу» Политика, 16:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:00
Казахстан депортировал уехавшего из России из-за мобилизации офицера ФСО Политика, 15:56
Песков ответил на вопрос об указе Зеленского как шаге к «денацификации» Политика, 15:52
Военная операция на Украине ,  
0 

В Донецке при обстреле погиб замглавы отдела военного управления СК

СК России: в Донецке при обстреле погиб замглавы отдела военного следственного управления
СК возбудил уголовное дело по факту гибели Евгения Рыбакова. У мужчины остались жена и двое малолетних детей
Евгений Рыбаков
Евгений Рыбаков (Фото: СК РФ)

Во время обстрела в Донецке 30 декабря погиб замглавы отдела военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Глава СК России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего и поручил оказать всестороннюю поддержку его семье.

В ведомстве подчеркнули, что Рыбаков неоднократно получал ведомственные медали и знаки отличия.

Рыбаков участвовал в проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Он был ветераном боевых действий и военной службы. У него остались жена и двое детей.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Донецк обстрел погибшие СК
Материалы по теме
Рогозин сообщил о гибели помощника при обстреле в Донецке
Политика
Мэр Горловки получил контузию при обстреле гостиницы в Донецке
Политика
Раненого в Донецке Рогозина отправят на лечение в Москву
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter