СК России: в Донецке при обстреле погиб замглавы отдела военного следственного управления

В Донецке при обстреле погиб замглавы отдела военного управления СК

СК возбудил уголовное дело по факту гибели Евгения Рыбакова. У мужчины остались жена и двое малолетних детей

Евгений Рыбаков (Фото: СК РФ)

Во время обстрела в Донецке 30 декабря погиб замглавы отдела военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Глава СК России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего и поручил оказать всестороннюю поддержку его семье.

В ведомстве подчеркнули, что Рыбаков неоднократно получал ведомственные медали и знаки отличия.

Рыбаков участвовал в проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Он был ветераном боевых действий и военной службы. У него остались жена и двое детей.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.