Первый регион установил бессрочный уровень террористической опасности

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 76,96 (+0,73) Инвестиции, 02 фев, 15:57 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 70,04 (-0,08) Инвестиции, 02 фев, 15:57
Как «Крокодил» помог найти айтишников и продавцов — кейс «Сбера» Pro, 15:00
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 15:00
Появление около Земли редкой «зеленой кометы». Фотогалерея Общество, 14:58 
«Авангард» впервые в сезоне проиграл «Амуру» в матче КХЛ Спорт, 14:55
Президент Чехии назвал два исключения при военной помощи Украине Политика, 14:54
Что вы знаете о Северном морском пути. Тест РБК и Газпром нефть, 14:49
Путин обсудил с Совбезом борьбу с терроризмом Политика, 14:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Binance приобрела контрольный пакет акций корейской криптобиржи Gopax Крипто, 14:47
В Турции посла США призвали убрать от страны «грязные руки» Политика, 14:46
Промоутер назвал следующего соперника Сауля Альвареса Спорт, 14:45
Подоляк заявил об огромной цене для Украины за удержание Артемовска Политика, 14:43
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 14:37
Первый регион установил бессрочный уровень террористической опасности Политика, 14:30
Зеленский переслал в Раду запрос о лишении соратников Медведчука мандатов Политика, 14:27
Военная операция на Украине ,  
0 

Первый регион установил бессрочный уровень террористической опасности

В Брянской области не стали ограничивать срок действия режима террористической опасности
В конце января Путин подписал указ, отменяющий требование об указании срока действия высокого уровня террористической опасности. Ранее он ограничивался сроком в 15 суток. Режим введен в приграничных регионах
Брянск
Брянск (Фото: Владимир Горовых / РИА Новости)

Высокий уровень террористической опасности установили бессрочно в Брянской области. В сообщении правительства о введении в регионе высокого («желтого») уровня террористической опасности сказано, что он будет действовать с 3 февраля и «информация об отмене террористической опасности будет доведена дополнительно».

31 января президент Владимир Путин внес изменения в указ 2012 года, регламентирующий порядок установления уровней террористической опасности в стране. Согласно поправкам, теперь при введении такого режима не нужно указывать срок действия — ранее он ограничивался сроком не более 15 суток.

Всего существует три уровня террористической опасности:

  • синий (повышенный);
  • желтый (высокий)
  • красный (критический).

Желтый уровень террористической опасности действует и в других российских регионах, которые находятся вблизи украинской границы. Например, в Курской и Белгородской областях этот режим в январе продлили до 4 февраля. В отдельных частях Крыма (Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районе) он действует до 5 февраля.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Брянская область терроризм
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter