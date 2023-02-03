Первый регион установил бессрочный уровень террористической опасности

В конце января Путин подписал указ, отменяющий требование об указании срока действия высокого уровня террористической опасности. Ранее он ограничивался сроком в 15 суток. Режим введен в приграничных регионах

Брянск (Фото: Владимир Горовых / РИА Новости)

Высокий уровень террористической опасности установили бессрочно в Брянской области. В сообщении правительства о введении в регионе высокого («желтого») уровня террористической опасности сказано, что он будет действовать с 3 февраля и «информация об отмене террористической опасности будет доведена дополнительно».

31 января президент Владимир Путин внес изменения в указ 2012 года, регламентирующий порядок установления уровней террористической опасности в стране. Согласно поправкам, теперь при введении такого режима не нужно указывать срок действия — ранее он ограничивался сроком не более 15 суток.

Всего существует три уровня террористической опасности: синий (повышенный);

желтый (высокий)

красный (критический).

Желтый уровень террористической опасности действует и в других российских регионах, которые находятся вблизи украинской границы. Например, в Курской и Белгородской областях этот режим в январе продлили до 4 февраля. В отдельных частях Крыма (Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районе) он действует до 5 февраля.

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