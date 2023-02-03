Первый регион установил бессрочный уровень террористической опасности
Высокий уровень террористической опасности установили бессрочно в Брянской области. В сообщении правительства о введении в регионе высокого («желтого») уровня террористической опасности сказано, что он будет действовать с 3 февраля и «информация об отмене террористической опасности будет доведена дополнительно».
31 января президент Владимир Путин внес изменения в указ 2012 года, регламентирующий порядок установления уровней террористической опасности в стране. Согласно поправкам, теперь при введении такого режима не нужно указывать срок действия — ранее он ограничивался сроком не более 15 суток.
Всего существует три уровня террористической опасности:
- синий (повышенный);
- желтый (высокий)
- красный (критический).
Желтый уровень террористической опасности действует и в других российских регионах, которые находятся вблизи украинской границы. Например, в Курской и Белгородской областях этот режим в январе продлили до 4 февраля. В отдельных частях Крыма (Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районе) он действует до 5 февраля.
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