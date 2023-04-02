Минобороны заявило о ликвидации восьми диверсионных групп ВСУ

Минобороны: военные нанесли удар по командному пункту ВСУ и узлу связи под Красным Лиманом

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили восемь украинских диверсионно-разведывательных групп в Запорожской и Харьковской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Шесть таких подразделений российские военнослужащие уничтожили в районах села Стельмаховка (ЛНР), поселка Двуречная и сел Першотравневое и Синьковка Харьковской области. Еще две разведгруппы ликвидировали недалеко от поселка Никольское (ДНР) и села Вишневое Запорожской области.

Кроме того, около города Красный Лиман в ДНР военные нанесли удар по командному пункту и узлу связи 58-й мотопехотной бригады украинских вооруженных сил. В окрестностях сел Петровское и Терны в этом же регионе удалось поразить несколько украинских командно-наблюдательных пунктов.

Около Стельмаховки военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины.

30 марта Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении в Харьковской области. За день до этого ведомство отчиталось об уничтожении узла связи Вооруженных сил Украины в ДНР и ликвидации четырех пунктов управления украинских военных в республике, Харьковской и Херсонской областях.