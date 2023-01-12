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Минск сообщил о прибытии в страну главкома Сухопутных сил России
Минобороны Белоруссии заявило о прибытии в страну главкома Сухопутных сил России Салюкова
Олег Салюков
Минобороны Белоруссии сообщило, что в страну прибыл главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал Олег Салюков. Он возглавляет комиссию российского Минобороны, которая направлена в республику для инспекции российских подразделений совместной группировки войск.
«В ходе работы проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства», — сообщили в ведомстве.
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