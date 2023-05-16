В Николаеве прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

В городе Николаеве на Украине слышны звуки взрывов, сообщают «Суспильне» и «УНИАН».

«Суспильне» со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в городе слышны звуки взрывов. Объявлена воздушная тревога.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в своем телеграм-канале, что после взрывов в городе начались пожары. Губернатор Николаевской области Виталий Ким добавил, что удар пришелся по открытой территории, жертв нет.

По данным службы оповещения, воздушная тревога объявлена в центральных районах Украины: Николаевской, Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областях.

Минобороны России неоднократно отчитывалось о нанесении ударов по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по связанной с ними энергетической инфраструктуре.