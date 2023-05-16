В Николаеве прогремели взрывы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 87,16 (+1,08) Инвестиции, 16 мая, 16:36 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,88) Инвестиции, 16 мая, 16:36
Байден не поедет на саммит QUAD в Австралию из-за ситуации с госдолгом Политика, 00:16
Отомстит ли «Манчестер Сити» «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов Спорт, 00:00
Крупный брокер собрался дать россиянам доступ к акциям Южной Кореи Финансы, 00:00
Эксперты поспорили об ответственности блогеров за недоплату налогов Экономика, 00:00
«Интер» стал первым финалистом Лиги чемпионов Спорт, 16 мая, 23:51
В Киеве заявили о недостатке оснащения для начала контрнаступления Политика, 16 мая, 23:42
В Николаеве прогремели взрывы Политика, 16 мая, 23:38
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16 мая, 23:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16 мая, 23:30
Эрдоган обещал, что отношения Турции и России останутся неизменными Политика, 16 мая, 23:02
Сальдо опроверг призыв в армию жителей Херсонской области Политика, 16 мая, 22:56
В Белом доме назвали условие поддержки мирного плана ЮАР по Украине Политика, 16 мая, 22:53
Медведев попросил выгнать зрителя в победном матче турнира в Риме Спорт, 16 мая, 22:52
Госдеп назвал авиасообщение Грузии и России предметом обеспокоенности США Политика, 16 мая, 22:24
Военная операция на Украине ,  
0 

В Николаеве прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

В городе Николаеве на Украине слышны звуки взрывов, сообщают «Суспильне» и «УНИАН».

«Суспильне» со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в городе слышны звуки взрывов. Объявлена воздушная тревога.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в своем телеграм-канале, что после взрывов в городе начались пожары. Губернатор Николаевской области Виталий Ким добавил, что удар пришелся по открытой территории, жертв нет.

По данным службы оповещения, воздушная тревога объявлена в центральных районах Украины: Николаевской, Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областях.

Минобороны России неоднократно отчитывалось о нанесении ударов по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по связанной с ними энергетической инфраструктуре.

Теги
Украина Николаев взрыв Воздушная тревога
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter