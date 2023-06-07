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Минобороны сообщило о попытках ВСУ прорвать оборону в Артемовске

Минобороны: ВСУ пытались прорвать оборону Артемовска, вклинивания не допущено
Прорыва обороны не допущено, заявили в Минобороны. Накануне Зеленский сообщил о контрнаступлении на бахмутском направлении
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Украинские силы предприняли попытки прорвать оборону Российской армии в районе города Артемовска (Бахмута), сообщается в телеграм-канале Минобороны.

Как утверждают в ведомстве, на такие попытки ВСУ пошли после того, как понесли существенные потери на южно-донецком направлении.

По информации Минобороны, за минувшие сутки Южная группировка войск отразила «восемь попыток наступления» ВСУ в направлении населенных пунктов Ягодное, Дубово-Василевка, западной окраины Артемовска, Андреевки, Орехово-Василевки, а также Клещеевки.

«Цели наступления противник не добился. Вклинивания в нашу оборону не допущено», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе боев за сутки уничтожено до 415 украинские военных, два танка, девять боевых бронемашин, шесть автомобилей, САУ «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б», сообщили в Минобороны.

За Артемовск несколько месяцев шли ожесточенные бои. 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы взяли город под полный контроль, на следующий день об этом объявило и Минобороны. Киев потерю города официально не признавал.

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Пригожин сообщил, что город будет передан военным. Ко 2 июня, по его словам, Артемовск покинули 99% подразделений ЧВК «Вагнер».

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о контрнаступлении на бахмутском направлении. В тот же день российские военные отбили там четыре атаки ВСУ, передавало Минобороны.

Пригожин заявлял, что в ходе боев российские войска оставили часть позиций в селе Берховка, которое находится к северо-западу от Артемовска и фактически прилегает к городу. В военном ведомстве эту информацию опровергли и заявили, что населенный пункт полностью под контролем российских сил.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Артёмовск (Бахмут) Минобороны ВСУ
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