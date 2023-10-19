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Военная операция на Украине ,  
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В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы
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Военная операция на Украине

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины во время воздушной тревоги прогремело несколько взрывов, сообщают РБК Украина и портал «Обозреватель».

Около 05:00 мск в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, спустя полчаса ее отменили. Ранее взрывы дважды звучали в Николаеве.

Воздушную тревогу в течение ночи объявляли в восьми украинских регионах. Украинские военные сообщали о работе ПВО в Киевской, Черкасской и Полтавской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Украина Кривой Рог Днепропетровская область взрывы
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