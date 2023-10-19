В Кривом Роге прогремели взрывы

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины во время воздушной тревоги прогремело несколько взрывов, сообщают РБК Украина и портал «Обозреватель».

Около 05:00 мск в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу, спустя полчаса ее отменили. Ранее взрывы дважды звучали в Николаеве.

Воздушную тревогу в течение ночи объявляли в восьми украинских регионах. Украинские военные сообщали о работе ПВО в Киевской, Черкасской и Полтавской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.