Губернатор Гладков заявил о восьми пострадавших и массированном обстреле ВСУ в Щебекино

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При обстреле Шебекинском округа Белгородской области были ранены восемь человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, «идет массированный обстрел», погибших нет.

«Жизнь мирных жителей, населения под угрозой. В первую очередь, в Шебекино и в окрестных селах. Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей», — заявил губернатор.

Гладков подчеркнул, что под обстрелом эвакуировать людей нельзя — следует дожидаться окончания прилетов, но в случае если есть необходимость срочной эвакуации, власти подгонят защищенную технику к домам.

Он также призвал местных жителей не публиковать данные о местах сбора, так как они могут стать целью для ВСУ.

Ранее глава региона опроверг данные «о прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении» — о попытке прорыва границы ранее сообщал в Telegram военкор Александр Коц. По его словам, боевые действия велись в районе села Новая Таволжанка. Численность ВСУ он оценил как «около роты». Жители Щебекино рассказали РБК, что с трех часов ночи в Щебекино были слышны взрывы.

Гладков сообщал, что «обстановка сложная», но прорыва нет. По его словам, в регионе «работают военные».

Накануне Гладков объявил, что детей из Шебекинского и Грайворонского округов начинают вывозить в Воронежскую область. Он сообщил, что за минувшие сутки было зафиксировано более 260 прилетов со стороны ВСУ.

Глава Белгородской области обратился к главам Томской, Пензенской, Калужской и Ярославской областей, Крыма, Ставрополья, Северной Осетии. Власти этих субъектов откликнулись на просьбу разместить у себя жителей приграничных населенных пунктов. Позднее о готовности принять белгородцев заявили в Липецкой области.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действуют высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.