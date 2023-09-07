branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 105,08 (+0,17) Инвестиции, 06 сен, 17:06 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 97,84 (+0,31) Инвестиции, 06 сен, 17:06
Собянин сообщил о пресечении атаки дрона на Москву Политика, 04:07
В Ростове возле штаба Южного военного округа сбили беспилотник Политика, 04:01
Япония запустила ракету со своим первым лунным посадочным модулем Технологии и медиа, 03:53
Блинкен анонсировал передачу активов российских бизнесменов ветеранам ВСУ Политика, 03:38
Зеленский пригрозил ЕС подать в арбитраж из-за ограничений для зерна Политика, 02:43
Посольство сочло «крестом на поколениях» поставки снарядов с ураном Киеву Политика, 02:41
Блинкен встретился с Зеленским Политика, 02:14
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Отвечавшего за работу московской ПВО генерала арестовали по делу о взятке Общество, 01:57
Новый глава Минобороны Украины анонсировал аудит в ведомстве Экономика, 01:49
Черновик «Богемской рапсодии» Queen продали на аукционе за $1,7 млн Общество, 01:17
В Сумах и в Одесской области прозвучали взрывы Политика, 00:58
Роскомнадзор заблокировал сайт приложения для ЛГБТ-знакомств Hornet Технологии и медиа, 00:39
Свергнутому президенту Габона разрешили покинуть страну Политика, 00:34
Bloomberg узнал о смягчении Китаем позиции по Украине перед саммитом G20 Политика, 00:22
Атаки беспилотников на Москву ,  
0 

Собянин сообщил о пресечении атаки дрона на Москву

Собянин: ПВО уничтожила дрон в Раменском городском округе, пострадавших нет
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Силы ПВО уничтожили беспилотник в Раменском городском округе. Пострадавших и разрушений по предварительным данным, нет
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Силы ПВО уничтожили в Раменском городском округе беспилотник, который пытался атаковать Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

По предварительным данным, никто не пострадал, на месте падения обломков разрушений нет.

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали семь рейсов (три во Внуково и четыре в Домодедово), следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания», предоставленных аэропортами. Еще три рейса были отменены. По данным с сайтов Внуково и Шереметьево, задержки начались между 02:30 и 03:00 мск. В Домодедово рейсы стали задерживать на прилет позже — около 03:20 мск. Рейсы, которые должны были вылететь после 02:55, к 04:20 оставались в аэропорту. На табло при этом указано, что посадка на них окончена.

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов на их территорию. Так, в ночь на 5 сентября Собянин сообщил об уничтожении беспилотников над Тверской и Калужской областями, а также в Истринском районе Подмосковья. В результате падения обломков в Истринском районе повреждения получил бытовой объект, пострадавших не было, писал мэр.

С начала российской спецоперации на Украине российские регионы были атакованы беспилотниками более 500 раз, подсчитал РБК. Москва возлагает ответственность за атаки на Киев. Российские власти принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Усиление этих атак Кремль объяснял тем, что украинские вооруженные силы не имеют успеха в ходе контрнаступления.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области&nbsp;(Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Читайте на РБК Pro
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Новые правила маркировки интернет-рекламы. Как не получить штраф
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Как изменились правила получения виз и ВНЖ для россиян
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
беспилотники Сергей Собянин Москва
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года
Материалы по теме
В Ростове возле штаба Южного военного округа сбили беспилотник
Политика
В Брянской области сбили беспилотник
Политика
Белгородские пограничники сбили беспилотник
Политика