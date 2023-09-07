Собянин сообщил о пресечении атаки дрона на Москву

Силы ПВО уничтожили беспилотник в Раменском городском округе. Пострадавших и разрушений по предварительным данным, нет

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Силы ПВО уничтожили в Раменском городском округе беспилотник, который пытался атаковать Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

По предварительным данным, никто не пострадал, на месте падения обломков разрушений нет.

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали семь рейсов (три во Внуково и четыре в Домодедово), следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания», предоставленных аэропортами. Еще три рейса были отменены. По данным с сайтов Внуково и Шереметьево, задержки начались между 02:30 и 03:00 мск. В Домодедово рейсы стали задерживать на прилет позже — около 03:20 мск. Рейсы, которые должны были вылететь после 02:55, к 04:20 оставались в аэропорту. На табло при этом указано, что посадка на них окончена.

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов на их территорию. Так, в ночь на 5 сентября Собянин сообщил об уничтожении беспилотников над Тверской и Калужской областями, а также в Истринском районе Подмосковья. В результате падения обломков в Истринском районе повреждения получил бытовой объект, пострадавших не было, писал мэр.

С начала российской спецоперации на Украине российские регионы были атакованы беспилотниками более 500 раз, подсчитал РБК. Москва возлагает ответственность за атаки на Киев. Российские власти принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Усиление этих атак Кремль объяснял тем, что украинские вооруженные силы не имеют успеха в ходе контрнаступления.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)