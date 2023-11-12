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Российские войска уничтожили склад горючего 81-го центра материального обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Константиновка в Николаевской области, сообщило российское Минобороны в ежедневной сводке.

Кроме того, у села Антоновка в Донецкой народной республике (ДНР) военные нанесли удар по пункту управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, говорится в сводке. Около села Старица Харьковской области российские войска нанесли удар по украинскому складу боеприпасов.

На купянском направлении в течение суток военные отразили две атаки украинских войск близ села Загоруйковка Харьковской области. По оценке Минобороны, украинская сторона потеряла на этом направлении до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы М777 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика».

Военные, действующие на краснолиманском направлении, отразили две атаки украинских сил близ поселка Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР). Потери украинской стороны ведомство оценило примерно в 210 человек. Там же ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На донецком направлении российские войска отразили пять атак, Украина потеряла до 250 человек, САУ Krab, три гаубицы Д-30 и по одной М119 и Д-20.

На южнодонецком направлении военные отразили одну атаку, украинские силы потеряли более 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты и гаубицу М777. Потери Киева на херсонском направлении составили до 60 военнослужащих, на запорожском — до 55. На первом украинская сторона потеряла танк, три пикапа и гаубицу «Мста-Б», на втором — две боевые бронированные машины и два автомобиля.