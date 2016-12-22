Пестрая лента: зачем Facebook все время меняет правила выдачи постов

Facebook завершил эксперимент с двумя лентами новостей — признав, что пользователям достаточно одной. Это не первый случай, когда сеть меняет алгоритмы выдачи постов. С чем это связано и на что влияет — выяснял РБК