Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

Тревогу начали объявлять в регионах с 22:10 мск. По состоянию на 22:34 мск сигналы звучали во всех регионах страны, но в Днепропетровской области — только в Никопольском районе.

Воздушную тревогу на Украине после начала российской военной операции объявляют регулярно, власти регионов сообщают о взрывах и работе ПВО.

Российское Минобороны неоднократно отчитывалось о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин называл удары ответом на действия украинских властей, в том числе на взрыв на Крымском мосту. Украинские власти причастность Киева к этому отрицают.