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Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на территории всех областей Украины

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

Тревогу начали объявлять в регионах с 22:10 мск. По состоянию на 22:34 мск сигналы звучали во всех регионах страны, но в Днепропетровской области — только в Никопольском районе.

Воздушную тревогу на Украине после начала российской военной операции объявляют регулярно, власти регионов сообщают о взрывах и работе ПВО.

Российское Минобороны неоднократно отчитывалось о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин называл удары ответом на действия украинских властей, в том числе на взрыв на Крымском мосту. Украинские власти причастность Киева к этому отрицают.

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

Теги
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