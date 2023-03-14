Зерновую сделку продлили на 60 дней: о каких «мифах» спорили Москва и ЕС

Россия заявила о продлении зерновой сделки на 60 дней. Все базовые условия сохранены, хотя на протяжении ее действия и вызывали разногласия. О чем спорят Москва и Евросоюз — разбирался РБК

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Во вторник, 14 марта, замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что зерновая сделка, действие которой истекало 18 марта, продлена на 60 дней. «Сделка продлена; условлено, что она продлевается на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер с условием того, чтобы все те обещания, которые были даны России по части именно выполнения второго трека, а это снятие всех санкций, прямых и косвенных, для поставки сельскохозяйственной продукции России на международные глобальные рынки, были выполнены», — сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

За несколько часов до этого украинская сторона утверждала, что отвергла идею продления зерновой сделки на 60 дней, поскольку по документу возможно продление на 120 дней. Продление только на 60 дней ему противоречит, заявлял министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Twitter. О том, что Россия не против продления зерновой сделки, но только на 60 дней, впервые сообщил 13 марта замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, участвовавший в переговорах по данному вопросу.

Несмотря на достижение договоренности о продлении зерновой сделки, заключенной в прошлом июле между Россией, Украиной, Турцией и ООН для предотвращения риска глобального продовольственного кризиса, у сторон оставались взаимные претензии по вопросам ее исполнения. Участники сделки обменивались ими практически в ежедневном режиме.

Зерновая сделка — пакетное соглашение или две независимые договоренности

При заключении зерновой сделки в июле было подписано два соглашения: Меморандум о взаимопонимании между ООН и Россией о содействии беспрепятственному доступу для экспорта продуктов питания и удобрений на мировые рынки и «Черноморская зерновая инициатива», подписанная Россией, Турцией, Украиной при содействии ООН, чтобы разрешить безопасный экспорт зерна, удобрений и других продуктов питания из украинских портов через Черное море.

Россия настаивает, что сделка имеет пакетный характер и без выполнения одного из двух документов недействительна. «Он [формат] предполагает два трека, оба из них должны выполняться. Мы делаем все, чтобы гарантировать выполнение двух треков этой сделки», — сказала официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге 9 марта. «Если мы говорим о сделке, то она пакетная. Продлевать можно только то, что уже выполняется. А если пакет выполняется наполовину, то вопросы о продлении приобретают достаточно сложный характер», — заявил в тот же день глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

Однако Европейский союз не рассматривает договоренности как пакетное соглашение. «Тот простой факт, что подписанты двух соглашений отличаются, является явным свидетельством того, что это не пакет», — заявили РБК в представительстве Евросоюза.

Мешают ли санкции Евросоюза экспорту российской сельхозпродукции

Санкции Европейского союза не создают препятствий для экспорта российской сельхозпродукции в третьи страны, если в этом не принимает участия ЕС, заявили в представительстве Евросоюза в России РБК, комментируя утверждения, что европейские рестрикции создают барьер для поставок российского зерна.

«Санкции ЕС в отношении России не запрещают импортировать, экспортировать, покупать или торговать продуктами питания и удобрениями из России. Сделки разрешены, даже если в них участвуют подсанкционные лица, санкции не распространяются на третьи страны. Лица из стран, не входящих в ЕС, могут иметь дело с перечисленными физическими и юридическими лицами и импортировать любые товары из России, если они делают это полностью за пределами ЕС или без участия оператора ЕС», — заявили в представительстве ЕС. «Операции, связанные с российским экспортом, как показывают торговые данные, в целом остались стабильными по сравнению с предыдущими годами по всем видам удобрений», — утверждают там.

О том, что санкции представляют помеху, российские официальные лица говорили не раз. В частности, замминистра иностранных дел Александр Грушко в феврале обращал внимание на то, что, несмотря на разъяснения Еврокомиссии о возможности продолжать торговлю без участия лиц и компаний из ЕС, санкции действуют. «Это на усмотрение государств, как их применять или не применять», — сказал он (цитата по ТАСС).

В МИД России указывают, что санкции ЕС напрямую направлены на процессы производства сельхозпродукции и удобрений внутри России. «Списки запрещенных к ввозу в нашу страну товарных позиций пополняются», — указали в ведомстве. В них включены комплектующие, сельскохозяйственное оборудование, агротехника, а предусмотренные изъятия из санкционного режима в отношении агропродукции намеренно составлены с использованием юридических формул, которые оставляют странам-членам широкое поле для маневра и делают их де-факто и де-юре необязательными для исполнения, говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале от 12 марта.

«Когда это ЕС выгодно, он использует совсем иные, предельно четкие формулировки, однозначно гарантирующие вывод из-под санкций отдельных позиций. Однако применять их в отношении российского агроэкспорта в ЕС не хотят, потому что на деле стремятся подорвать позиции России как крупнейшего экспортера зерновых и удобрений», — указано в сообщении.

Куда идут поставки сельхозпродукции в рамках зерновой сделки

Грушко заявлял, что основное количество зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины в рамках зерновой сделки идет в страны Евросоюза. 2 марта МИД сообщил, что на текущий момент зерновая сделка больше похожа на «обслуживание коммерческого зернового экспорта Украины», поскольку большинство продукции идет не в беднейшие страны. Более чем из 23 млн т зерна (преимущественно кормовой кукурузы и фуражного зерна) основная часть, 47%, была вывезена в страны с высоким уровнем доходов, прежде всего в ЕС, а 34% — в страны с доходами выше среднего. Доля поставок в нуждающиеся страны неуклонно снижается и составляет уже 2,6%, отметили в МИДе.

Комментируя утверждения российской стороны, в представительстве ЕС сослались на мартовский отчет Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) «Торговая надежда — влияние «Черноморской зерновой инициативы», согласно которому развивающиеся страны получили наибольшую долю (55%) экспорта продовольствия с Украины и 65% пшеницы.

По данным ООН, к началу текущего марта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный отправилось около 780 судов, которые вывезли около 23 млн т зерна. Половину зерновых грузов составляла кукуруза (49%), а 27% — пшеница. Из них 60% объемов, согласно статистике ООН, получили пять стран: Китай (4,8 млн т), Испания (3,9 млн т), Турция (2,6 млн т), Италия (1,7 млн т) и Нидерланды (1,4 млн т). В разрезе регионов картина поставок выглядит следующим образом: 52,6% зерна поступило в Европу и Центральную Азию, 24,8% — в Азиатско-Тихоокеанский регион, 14,3% — на Ближний Восток и в Северную Америку, а 2,6% — в государства, расположенные к югу от Сахары.

Блокирует ли ЕС безвозмездную передачу удобрений в страны Африки

Лавров заявлял в конце прошлого сентября, что 300 тыс. т российских удобрений задержано в европейских портах. В конце октября президент России Владимир Путин предложил безвозмездно передать их странам Африки. Соответствующее предложение было доведено до генсека ООН Антониу Гутерриша. В марте Лавров заявил, что Запад хоронит эту инициативу. «Партии безвозмездных грузов российских удобрений, в частности для Африки, по-прежнему заблокированы в портах Европы. Запад без зазрения совести хоронит известную гуманитарную инициативу генсекретаря ООН», — сказал он.

В представительстве ЕС в России заявили, что Всемирная продовольственная программа в срочном порядке оказывает содействие в передаче российских удобрений, которые принадлежали группе компаний «Уралхим-Уралкалий», нуждающимся странам. В дипмиссии отметили. что «операция сложная, требующая различных шагов (инспекция, финансирование, смешивание удобрений, выявление страны назначения и др.)». «Ни одно из государств — членов ЕС не блокирует и не заблокировало пожертвование российских удобрений через Всемирную продовольственную программу в нуждающиеся страны», — заявили в дипмиссии. В представительстве напомнили, что первая партия российских удобрений отправилась 29 ноября прошлого года из Нидерландов в Малави. Также российские удобрения были направлены из Латвии в Кению.