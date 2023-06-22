Власти Крыма пообещали восстановить обстрелянный мост за несколько недель

Последствия обстрела Чонгарского моста (Фото: saldo_vga / Telegram)

Крымские специалисты восстановят поврежденный при обстреле Чонгарский мост за несколько недель, чтобы сначала открыть движение по одной полосе, заявил телеканалу «Крым 24» министр транспорта региона Николай Лукашенко.

«Все средства имеются. На местах у нас есть подрядная организация, соответствующие дорожные службы для того, чтобы в кратчайший срок произвести мероприятия, связанные с восстановлением мостового сооружения», — сказал он.

Утром врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли переправы на границе между этим регионом и Крымом — автомобильный Чонгарский мост и, как уточнил член главного совета Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, старый неиспользуемый мост через Сиваш.

По предварительным данным, удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow. Было повреждено дорожное покрытие мостов, люди не пострадали. После этого власти переориентировали транспортные потоки между двумя регионами на пункты пропуска Армянск и Перекоп.