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Кремль исключил уничтожение F-16 за пределами Украины

Дмитрий Песков исключил уничтожение F-16 за пределами Украины
В Кремле заявили, что если F-16 будут работать на Украине, то там их и будут уничтожать. Путин ранее заявил, что Москве нужно будет подумать, как и где поражать истребители в случае их поставок Киеву
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

В случае поставок Киеву истребителей F-16 Россия будет уничтожать их на украинской территории, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, они же будут работать все равно на территории Украины», — сказал он. По его словам, если F-16 «будут работать» на территории Украины, то они будут подлежать уничтожению, как и другая иностранная военная техника. «Мы говорим про территорию Украины», — подчеркнул представитель главы государства.

Президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что в случае поставок Украине F-16 России необходимо будет подумать над тем, как и где поражать данную технику.

«Если они будут располагаться на авиабазах за пределами Украины, но будут использоваться в боевых действиях, то мы должны будем посмотреть на то, как и где поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нашей страны. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооруженный конфликт», — сказал Путин.

Он констатировал, что альянс уже сейчас, «конечно, втягивается в конфликт на Украине». Президент подчеркнул, что там горят танки Leopard, это же ждет и истребители F-16.

В начале июня украинский президент Владимир Зеленский говорил, что несколько стран подтвердили, что готовы передать Киеву самолеты F-16. «Я получил от некоторых наших европейских партнеров уже понимание по количеству. Оно мощное», — отмечал он. Однако перед этим, по его словам, вопрос необходимо согласовать с США как страной-производителем. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что F-16 могут понадобиться Киеву в будущем, пока же они не входят в перечень наиболее необходимых стране вооружений. При этом Вашингтон выражал готовность поддержать усилия по обучению украинских пилотов управлению истребителями, сообщал CNN.

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Салливан подчеркивал, что если F-16 будут отправлены на Украину, то при условии, что США не поддерживают нанесение ударов по России. Киев, по словам помощника, согласился выполнить это требование.

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Елена Чернышова
Дмитрий Песков Владимир Путин Военная операция на Украине ПМЭФ
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