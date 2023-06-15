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В Харькове и пригороде Днепра прогремели взрывы

В Харькове и пригороде Днепра после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Харькове, пригороде Днепра, а также в Сумской области Украины, сообщают украинские СМИ. Незадолго до этого на всей территории страны была объявлена воздушная тревога
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Харькове и пригороде Днепра прогремели взрывы, сообщают «Зеркало недели» и РБК-Украина. Незадолго до этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

«Суспильне» пишет, что в Харькове прогремело не менее трех взрывов. Также украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумской и подконтрольной Украине Херсонской областях.

Незадолго до этого корреспондент «РИА Новости» сообщил о звуке взрыва в центре Луганска. Как отмечает агентство, жители города периодически слышат подобное, когда военные самолеты переходят на сверхзвуковую скорость.

С середины осени 2022 года российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к этому инциденту.

В ночь на 14 июня в Одессе объявили воздушную тревогу, после чего в городе прогремели мощные взрывы, сообщали УНИАН и «Зеркало недели». По данным «РБК Украина», из-за ракетных ударов в городе загорелся один из бизнес-центров. Минобороны позже отчиталось о ночном ударе «высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства».

В Харькове и пригороде Днепра прогремели взрывы
В Харькове и пригороде Днепра прогремели взрывы

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Воздушная тревога Днепр Днепропетровская область Военная операция на Украине взрывы
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