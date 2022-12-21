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Госдума приняла закон о пожизненном наказании за диверсию

Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы за диверсии
Законопроект вводит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие и организацию диверсий, а также за прохождение обучения для участия в них
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс (УК), предусматривающие вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию и финансирование диверсий, а также за вовлечение в такую деятельность других лиц. Голосование было единогласным, за принятие законопроекта проголосовали 407 депутатов.

Документ вводит в Уголовный кодекс три новые статьи: «Содействие диверсионной деятельности» (ст. 281.1 УК), «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» (ст. 281.2 УК) и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем» (ст. 281.3 УК).

За склонение, вербовку или вовлечение в совершение диверсии законом теперь будет предусмотрено наказание от восьми до 15 лет (от десяти до 20 при использовании служебного положения) или пожизненного лишения свободы. Пособничество диверсиям будет наказываться лишением свободы от десяти до 20 лет: в документе оно определяется как умышленное содействие преступлению «советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий», а также как обещание скрыть преступника.

Законом также предусматривается наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет либо пожизненного заключения за прохождение обучения для совершения диверсий. Это обучение, согласно документу, представляет собой приобретение знаний «в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами».

В ходе заседания зампредседателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что законопроект направлен на то, чтобы сделать «максимально невозможным вовлечение в диверсионную деятельность». Серьезное наказание за обучение диверсиям введено, «чтобы остановить от этого опасного выбора, опасного шага», пояснила она.

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От 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы вводится в УК и за организацию диверсионного сообщества. За участие в нем предусмотрено наказание ниже — от пяти до десяти лет. Согласно законопроекту, гражданина могут освободить от ответственности при условии, если тот «своевременно» сообщил о готовящемся преступлении власти или способствовал пресечению преступления.

Авторами документа выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех думских фракций и группа других депутатов.

В пояснительной записке авторы указывали, что действующие меры ответственности за диверсию «не соотносятся со степенью общественной опасности и организованности таких преступлений», которые соотносимы с преступлениями террористической направленности.

Сейчас в УК есть ст. 281 («Диверсия»), согласно которой за совершение взрыва, поджога или других действий, направленных на разрушение инфраструктурных объектов, предусмотрено до 15 лет, а при умышленном причинении смерти — до пожизненного лишения свободы.

В середине декабря в Бердянске задержали двух местных жителей, которые совершили диверсии на железнодорожном полотне. В конце ноября ФСБ сообщила, что пресекла попытку диверсии «сторонников украинской националистической идеологии» в Воронежской области.

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова
диверсии законопроект Госдума Депутаты
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