В Минобороны рассказали, что ракету «Кинжал» невозможно перехватить при помощи ЗРК Patriot

В Минобороны рассказали, что Украина не могла сбить российский «Кинжал»

Пентагон 9 мая сообщил, что ВСУ удалось сбить гиперзвуковой «Кинжал» с помощью переданных Украине ЗРК Patriot. Источники ТАСС и «РИА Новости» в российском Минобороны назвали информацию «вбросом»

Истребитель, снаряженный ракетой «Кинжал» (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Украина не могла перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» с помощью переданных ей ЗРК Patriot, это «очередной вброс», сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в Минобороны России.

«Вброс о том, что якобы был перехвачен «Кинжал», — попытка выдать желаемое за действительное», — заявил собеседник ТАСС.

По словам источника, скорость полета ракеты «Кинжал» превышает предельные боевые режимы поставленных Западом Киеву зенитных ракетных комплексов, включая Patriot. «Кроме того, осуществляемый «Кинжалом» на конечном участке полета противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель исключают перехват данного средства поражения зенитными ракетными комплексами», — подчеркнул он.

О том, что Украина впервые сбила «Кинжал» при помощи переданного ей зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, 9 мая сообщило Минобороны США.

Спустя сутки киевский корреспондент Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал в своем Twitter кадры с продемонстрированными украинскими властями «обломками российских ракет», как утверждается, сбитых ПВО ВСУ. Один из образцов обозначен как «оболочка боевой части аэробаллистической ракеты 9-С-7760 авиационного ракетного комплекса Х-47М2 «Кинжал». Другие обломки имеют табличку с надписью «стратегическая авиационная крылатая ракета Х-55».

«Кинжал» — комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Его скорость в десять раз выше скорости звука; дальность — более 2 тыс. км; ракета способна преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; масса боевой части — 500 кг.

Минобороны России не раз сообщало о задействовании комплексов «Кинжал» в зоне боевых действий. Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат еще в марте говорил, что украинские военные не могут сбивать «Кинжалы». Украинское руководство неоднократно просило США и страны НАТО передать современные системы ПВО, в том числе для борьбы с гиперзвуковыми ракетами.

О решении поставить ЗРК Patriot Украине США объявили в декабре 2022 года, после визита в страну президента Владимира Зеленского. Киев назвал решение США о передаче данных комплексов «психологическим переломом», который дал возможность обсуждать поставки этих систем и с другими странами. Первый ЗРК прибыл на Украину в середине апреля.

Кремль заявлял, что поставки систем ПВО сделают «конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не повлияют на «целеполагание и конечный результат» спецоперации. Президент Владимир Путин выражал уверенность, что российские войска «пощелкают» американские Patriot.