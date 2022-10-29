Минобороны сообщило, что 50 освобожденных военнопленных доставят в Москву

Минобороны: 50 освобожденных на Украине военнопленных будут доставлены в Москву

Освобожденные из плена россияне будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации, им уже оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, подчеркнули в Минобороны

Министерство обороны Российской Федерации (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Освобожденные в результате обмена по формуле «50 на 50» российские военнослужащие самолетами военно-транспортной авиации ВКС будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации, сообщили в Минобороны.

«29 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

В свою очередь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграм-канале сообщил, что на Украину вернулись 52 человека. «Провели очередной обмен пленных. Удалось освободить 52 наших людей — офицеров, медиков, сержантов и солдат. Среди них — 12 бойцов НГУ, включая двух «азовцев» (полк «Азов» — запрещенная в России террористическая организация), 18 из ВМС, восемь из ГПСУ, девять из ТрО, трое воинов ВСУ и двое гражданских», — написал он.

После начала российской спецоперации на Украине стороны неоднократно сообщали об обмене военнопленными. Предыдущий обмен пленными состоялся 26 октября, о нем также рассказал Ермак. Украина, по его словам, вернула десять военнослужащих, в том числе одного офицера. Кроме того, Киеву передали тело участвовавшего в конфликте на стороне ВСУ американца Джошуа Алана Джонса.

До этого, 17 октября, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Москва получила 110 человек, Киев — 108 (предполагался обмен в формате «110 на 110», но «две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России»). При этом, по его словам, Москва передала украинской стороне в основном женщин. Ермак рассказал, что на Украину вернулись 37 человек, плененных на мариупольском заводе «Азовсталь». В числе вернувшихся в Россию оказались 72 моряка с гражданских судов.