Минобороны сообщило, что 50 освобожденных военнопленных доставят в Москву

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Атака украинских беспилотников в Севастополе. Главное Политика, 16:18
Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе Спорт, 16:17
Выгуливать обязан: каких норм не хватает в российских законах о животных Партнерский проект, 16:02
Трусова стала второй в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи Спорт, 16:02
«Динамо» разгромило «Химки» со счетом 6:1 Спорт, 15:58
Трусова с ошибками откатала короткую программу на этапе Гран-при Спорт, 15:45
Пашинян заявил, что готов продлить на 20 лет мандат миротворцев Политика, 15:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минобороны сообщило, что 50 освобожденных военнопленных доставят в Москву Политика, 15:34
Каким стартапам удается привлекать инвестиции даже в 2022 году Pro, 15:24
В Латвии разрушили часть мемориала «Курган Дружбы» на границе с Россией Политика, 15:20
Восстановились ли вы после коронавирусной инфекции. Экспресс-тест РБК и Stada, 15:15
В ЕС допустили разморозку резервов России после восстановления Украины Политика, 15:12
В Севастополе после атаки беспилотников вновь запустили паромы и катера Политика, 14:58
Как инвестировать в современное искусство — от классического до NFT РБК Стиль и Tinkoff Private, 14:56
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило, что 50 освобожденных военнопленных доставят в Москву

Минобороны: 50 освобожденных на Украине военнопленных будут доставлены в Москву
Освобожденные из плена россияне будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации, им уже оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, подчеркнули в Минобороны
Министерство обороны Российской Федерации
Министерство обороны Российской Федерации (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Освобожденные в результате обмена по формуле «50 на 50» российские военнослужащие самолетами военно-транспортной авиации ВКС будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации, сообщили в Минобороны.

«29 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

В свою очередь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграм-канале сообщил, что на Украину вернулись 52 человека. «Провели очередной обмен пленных. Удалось освободить 52 наших людей — офицеров, медиков, сержантов и солдат. Среди них — 12 бойцов НГУ, включая двух «азовцев» (полк «Азов» — запрещенная в России террористическая организация), 18 из ВМС, восемь из ГПСУ, девять из ТрО, трое воинов ВСУ и двое гражданских», — написал он.

После начала российской спецоперации на Украине стороны неоднократно сообщали об обмене военнопленными. Предыдущий обмен пленными состоялся 26 октября, о нем также рассказал Ермак. Украина, по его словам, вернула десять военнослужащих, в том числе одного офицера. Кроме того, Киеву передали тело участвовавшего в конфликте на стороне ВСУ американца Джошуа Алана Джонса.

Читайте на РБК Pro
Как избавиться от 20 вредных привычек лидера: объясняет Маршалл Голдсмит
Фото: Shannon Stapleton / Reuters Просто освежить резюме — недостаточно: с чего начать поиск новой работы
Фото: Carlos Barria / Reuters Как завещал Генри Форд. Пять составляющих эффективного производства
Фото: Shutterstock Что россиянам делать с криптокошельками на фоне санкций ЕС
Повышать цены в кризис — проигрышное решение. Как защитить прибыль иначе
Фото: Tom Miles / Reuters Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит
Фото: Fox Photos / Getty Images Почему умственная работа выматывает и что с этим делать
Из российских компаний уходят ценные специалисты. Как сохранить их опыт

До этого, 17 октября, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Москва получила 110 человек, Киев — 108 (предполагался обмен в формате «110 на 110», но «две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России»). При этом, по его словам, Москва передала украинской стороне в основном женщин. Ермак рассказал, что на Украину вернулись 37 человек, плененных на мариупольском заводе «Азовсталь». В числе вернувшихся в Россию оказались 72 моряка с гражданских судов.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны военнопленные обмен пленными Военная операция на Украине
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Пушилин сообщил об обмене пленными по формуле «50 на 50»
Политика
Украина сообщила, что вернула десять военнопленных и тело американца
Политика
Песков ответил на идею обмена главы «Мотор Сич» на военнопленных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter