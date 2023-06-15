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Глава МАГАТЭ сообщил, что ЗАЭС хватает воды для охлаждения

Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация на Запорожской АЭС серьезная, но уровень воды достаточный
Ситуация на Запорожской АЭС после разрушения плотины Каховской ГЭС ниже по течению остается серьезной, но приняты меры для ее стабилизации, заявил Гросси. По его словам, уровень воды достаточен для охлаждения
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: IAEA / Reuters)

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам визита на Запорожскую АЭС заявил, что ситуация на станции серьезная, но предпринимаются меры для ее стабилизации.

«С одной стороны, ситуация серьезная и последствия есть. В то же время был предпринят ряд мер для стабилизации ситуации. Наша работа по оценке ситуации будет продолжаться», — сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Гросси также отметил, что уровень воды для охлаждения на данный момент достаточный, работы насосов не требуется.

Это третий визит Гросси на Запорожскую АЭС за время боевых действий и первый после разрушения плотины Каховской ГЭС утром 6 июня. Атомная станция находится на берегу Каховского водохранилища, выше по течению Днепра, чем поврежденная ГЭС.

В тот же день представитель Запорожской АЭС сообщил РБК, что уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС не изменился (тогда он достигал 16,67 м). По оценкам экспертов МАГАТЭ, этой воды хватит на несколько месяцев.

Гросси утверждал, что если уровень воды в Каховском водохранилище упадет ниже 12,7 м, то перекачивать ее больше будет нельзя. К 12 июня он снизился до 11,27 м, но насосы продолжили работать. В МАГАТЭ отмечали, что они работают непостоянно, так как канал Запорожской ТЭС и большой пруд-охладитель возле ЗАЭС заполнены.

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Глава МАГАТЭ сообщил, что ЗАЭС хватает воды для охлаждения
Глава МАГАТЭ сообщил, что ЗАЭС хватает воды для охлаждения

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