Губернатор сообщил о попытке диверсантов зайти в Брянскую область

Диверсанты пытались попасть в одно из приграничных сел. Пострадавших нет

Фото: Александр Река / ТАСС

Украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Брянской области, сообщил в своем Telegram губернатор Александр Богомаз. По его словам, российские военные и сотрудники ФСБ предотвратили эту попытку.

Инцидент произошел в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа. «Пострадавших нет. В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля», — сообщил Богомаз.

Село Курковичи находится в 2 км от границы с Черниговской областью Украины.

Брянская и Белгородская области, граничащие с Украиной, с начала военной операции неоднократно подвергались атакам со стороны диверсантов.

В Брянской области 2 марта диверсанты атаковали два села, которые находятся рядом с границей Черниговской области Украины. Богомаз сообщал, что в селе Любечане нападавшие обстреляли автомобиль. По данным СК, в результате погибли два человека. Одновременно с этим беспилотник атаковал село Сушаны. ТАСС и «РИА Новости» сообщали о заложниках, но власти эту информацию не подтверждали. В тот же день ФСБ отчиталась о том, что диверсантов выдавили из Брянской области и что после этого по ним был нанесен массированный артиллерийский удар.

Через несколько часов после нападения в интернете появилось видео, на котором несколько вооруженных мужчин стоят у фельдшерско-акушерского пункта Любечан с флагом. Они заявили, что представляют «Русский добровольческий корпус» (РДК; часть «Интернационального легиона», входящего в состав территориальной обороны ВСУ). Позже в интервью Financial Times один из державших флаг — неонацист Денис Капустин (Никитин, включен в реестр террористов и экстремистов) — заявил, что участвовал в нападении и что действия диверсантов были согласованы с украинскими властями. В офисе президента Украины сообщения об атаке украинских диверсантов называли «классической провокацией».

Президент Владимир Путин заявил, что произошедшее нападение — это «очередной террористический акт, очередное преступление». Власти будут принимать меры по недопущению подобных происшествий, сказали тогда в Кремле.