Минобороны сообщило об ударе по украинским аэродромам

Минобороны: ночью во время удара по украинским аэродромам уничтожена авиатехника

Российские силы уничтожили авиатехнику, командные пункты и радиолокационные посты, заявили в Минобороны. Об ударах по военным объектам ранее сообщили власти Хмельницкой области

Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

В ночь на 29 мая российские военные нанесли удар по украинским аэродромам. Во время атаки были уничтожены авиатехника, командные пункты и радиолокационные посты, сообщили в Минобороны.

Там добавили, что также были поражены хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ. В сводке министерства не уточняется, в каких регионах был нанесен удар по объектам на аэродромах.

Об ударах по военным объектам в Хмельницкой области ранее сообщали местные власти. Во время него были «выведены из строя пять летательных аппаратов», а после удара тушили пожары на складах горюче-смазочных материалов и хранения «боевых материальных ценностей». В региональной администрации также заявляли, что приступили к восстановлению взлетно-посадочной полосы (где, не уточнялось).

С осени прошлого года Минообороны сообщает о «массированных ударах высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетики Украины. Президент Владимир Путин называл их ответом на действия Киева, в том числе подрыв Крымского моста. Украинская сторона отрицает свою причастность к произошедшему.

В сводке Минобороны говорится, что в Харьковской области и ЛНР были поражены подразделения ВСУ в нескольких населенных пунктах, а также пресечены действия двух диверсионных групп. В ДНР уничтожены несколько складов с боеприпасами ВСУ, командно-наблюдательный пункт и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50. В Херсонской области поражен ангар с вооружением и военной техникой, добавили в ведомстве.