Минобороны России впервые сообщило о перехвате ракеты Storm Shadow

Крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow Великобритания передала Украине на прошлой неделе. Российские власти назвали этот шаг враждебным и пообещали ответ. В ЛНР заявили, что Киев использовал ракеты для удара по Луганску

Ракета Storm Shadow (Фото: Rept0n1x / Wikimedia)

Российские средства ПВО перехватили одну крылатую дальнобойную ракету Storm Shadow, а также десять снарядов HIMARS, сообщило Минобороны России. О поставках таких ракет Киеву стало известно 11 мая.

За минувшие сутки также перехвачено семь противорадиолокационных ракет HARM (их производят США). В Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях сбит 21 беспилотник, говорится в сообщении ведомства.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета, способная поражать цель на расстоянии более 250 км. Великобритания передала такие ракеты Украине на прошлой неделе. По словам источника CNN, Киев обязался не бить снарядами по территории России, однако власти Украины не признают вхождение в Россию Крыма и новых регионов. Как сообщало представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), ВСУ использовали по две Storm Shadow для удара по Луганску 12 и 15 мая.

В Кремле неоднократно критиковали поставки Украине западного оружия и подчеркивали, что такие поставки лишь затянут конфликт, но не помешают достичь целей военной операции. К поставкам Storm Shadow там также отнеслись крайне негативно, отметив, что теперь военным предстоит дать «адекватный ответ».

В российском МИДе решение Великобритании передать Украине дальнобойные ракеты назвали очередным «крайне враждебным шагом», который показывает «беспрецедентный уровень вовлеченности» Лондона в конфликт. В ведомстве предупредили, что такой шаг приведет к серьезной эскалации обстановки в зоне конфликта.