Минобороны заявило продвижении в районе села Сергеевка и поселка Житловка в ЛНР

Минобороны сообщило о продвижении в районе двух сел в ЛНР

Фото: сервис Google Maps

Российские войска взяли под контроль ряд опорных пунктов ВСУ в районе села Сергеевка в Сватовском районе ЛНР, сообщает Минобороны. Продвижение вооруженных сил России составило 1,5 км вглубь обороны украинской армии. О взятии под контроль Сергеевки ведомство отчиталось тремя днями ранее.

Также западнее поселка Житловка в ЛНР российские силы атаковали украинские войска и продвинулись вглубь обороны ВСУ на 3 км, «используя результаты огневого поражения».

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