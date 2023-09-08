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За прошедшие сутки на донецком направлении российские войска успешно отбили 12 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности в районах населенных пунктов Артемовск (украинское название — Бахмут) и Андреевка. Об этом сообщило Минобороны.

При этом потери украинской армии составили более 215 человек. Также были уничтожены четыре автомобиля, две американские артиллерийские системы М777, гаубица Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы с дронами «Буковель-AD».

В районе города Андреевка в Покровском районе ДНР российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт бригады ВСУ.

7 сентября российские войска «во взаимодействии с авиацией и артиллерией» отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районе Андреевки и Клещеевки в ДНР, при этом украинская армия потеряла более 320 военных убитыми и ранеными, говорилось в ежедневной сводке военного ведомства.

29 августа Минобороны сообщало об уничтожении воинского эшелона ВСУ на донецком направлении. В результате украинская армия лишилась вагонов с артиллерийскими боеприпасами, до десяти единиц техники и 30 военнослужащих.