В Одессе из-за падения обломков дронов загорелся зерновой терминал

Власти сообщили о пожаре в зерновом терминале в Одессе из-за падения обломков дронов

В Одесском порту этой ночью сбили несколько беспилотников, из-за падения обломков загорелся зерновой терминал. Пожар потушили, пострадавших нет. Воздушную тревогу объявляли в целом ряде регионов Украины

Фото: Алексей Фурман / Getty Images

В ночь на 11 июля Одесская область подверглась атаке дронов, несколько из них сбили над портом, сообщил в своем Telegram глава региональной военной администрации Олег Кипер.

Обломки двух беспилотников попали в административное здание. По словам Кипера, загорелись два припортовых терминала, в том числе зерновой. Пожар потушили, критических разрушений и пострадавших нет.

Этой ночью в Одессе прогремели несколько взрывов, в области работала система противовоздушной обороны.

ПВО также работала в Киеве и Киевской области, в нескольких районах нашли обломки дронов. Глава областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил о повреждении 12 домов.

Воздушную тревогу объявляли также в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях.

Минобороны России с октября 2022 года отчитывается о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины, заявляя, что не атакует гражданские объекты. Российская сторона отрицает сообщения о поставках ей беспилотников из Ирана, в чем Москву и Тегеран подозревают Украина и страны Запада. Иранские власти также это опровергают.