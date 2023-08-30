Минобороны: российские военные нанесли удар по пунктам управления и разведки ВСУ

Минобороны России сообщило об ударе по пунктам управления и разведки ВСУ

Российские войска уничтожили пункт управления и разведки ВСУ, а также штаб оперативно-тактической группы «Донецк» и узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ, заявили в Минобороны

Фото: John Moore / Getty Images

Российские военные в ночь на 30 августа нанесли групповой удар по пунктам управления и разведки ВСУ высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Об этом сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве, не уточнив, где они размещались.

Ранее, 24 августа, Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой удар по «центру принятия решений вооруженных сил Украины». Где был расположен этот центр, также не указали.

Помимо этого российские военные за последние сутки уничтожили штаб оперативно-тактической группы «Донецк» и узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ровное ДНР.

В районе населенного пункта Пречистовка ДНР ВС России также поразили склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Российские силы ПВО также перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

На запорожском направлении российская группировка войск при помощи ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила девять атак штурмовых подразделений 46-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области