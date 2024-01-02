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Военная операция на Украине ,  
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Киев оказался частично обесточен после взрывов

Виталий Кличко: Киев частично обесточен после взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине

В нескольких районах Киева обесточены часть объектов, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.

«Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены. В некоторых районах отсутствует давление в водопроводной сети», — написал глава города.

Украинский оператор ДТЭК сообщил, что света нет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском районах и Оболони.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Ранее Кличко сообщил о взрывах в Киеве. По его словам, в Деснянском и Голосеевском районах упали обломки, взрывы были слышны на Оболони.

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, свидетельствует карта оповещений. Мэр Харькова Игорь Терехов в телеграм-канале также написал о взрыве, а также сообщил о пожаре. «Суспiльне» сообщило о взрывах в Кропивницком Кировоградской области.
 

Теги
Киев Украина взрывы электричество Военная операция на Украине Виталий Кличко
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