Минобороны раскрыло детали отражения атаки дронов в Севастополе

Минобороны: в Севастополе сбиты и выведены из строя девять украинских дронов

Всего в атаке на город участвовали девять беспилотных аппаратов, в том числе два безэкипажных катера ВСУ. Два дрона сбила система ПВО, еще пять подавили средства РЭБ

Утром в Севастополе была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку с использованием дронов, сообщает российское Минобороны в своем телеграм-канале.

Всего в ней принимали участие девять беспилотников. Два сбили средства ПВО «над акваторией Черного моря на большом удалении от береговой линии». Еще пять подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны потерпели крушение. В северной части Черного моря катера охраны водного района уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.

В ведомстве заявили о пресечении попытки «осуществить террористическую атаку».

Пострадавших и повреждений в результате атаки нет.

Ранее об атаке сообщал губернатор города Михаил Развожаев. Он называл атаку «массированной и продолжительной». В числе мест, где она происходила, он перечислил Севастопольскую бухту, Балаклаву, мысы Херсонес и Манганари.

Последняя крупная атака дронов на Севастополь произошла в мае этого года. Тогда два беспилотника уничтожили силы Черноморского флота, используя стрелковое оружие, еще несколько подавили средства РЭБ.