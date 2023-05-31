Минобороны сообщило о потоплении последнего боевого корабля Украины

Корабль спустили на воду в 1970 году. Минобороны отчиталось, что уничтожило его в одесском порту. Командование ВСУ потерю кораблю не комментировало, но сообщило о пожаре в порту Одессы после атаки беспилотников

Десантный корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко» (Фото: wikipedia.org)

В Одессе в результате удара по месту стоянки военных кораблей 29 мая был уничтожен средний десантный корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко». Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Министерство не привело подробностей произошедшего.

Украинское командование не комментировало потерю корабля. Однако в день удара, 29 мая, Оперативное командование «Юг» сообщило о пожаре в порту Одессы при ночной атаке дронов. ВСУ сообщили, что возгорание было быстро ликвидировано, там занялись уточнением «масштаба разрушений».

Десантный корабль «Юрий Олефиренко» был спущен на воду в 1970 году на верфи в Гданьске. В годы службы в советском флоте он носил название СДК-137. Он участвовал в походе советской Средиземноморской эскадры во время израильско-египетского вооружённого конфликта в октябре 1973 года.

В апреле 1994 года после раздела Черноморского флота его передали Украине. В ВМС Украины он вначале получил название «Кировоград». В 2014 году он находился в Севастополе и во время событий в Крыму на короткое время попал под контроль российских военных. В апреле того же года его вернули Украине. Новое название он получил в 2016 году.

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