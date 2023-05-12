Минобороны России сообщило о попытке ВСУ наступать на фронте в 100 км

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели наступательные действия на соледарском тактическом направлении на всей линии боевого соприкосновения, протяженность которой составляет более 95 км, сообщили в Министерстве обороны России.

ВСУ предприняли 26 атак, в которых были задействованы более 1 тыс. военнослужащих и до 40 танков. Все атаки были отражены, оборона не прорвана, заявили в Минобороны. Там утверждают, что погибли более 540 украинских военных, подбиты восемь танков и более 20 единиц другой техники.

«Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено», — сказал представитель ведомства Игорь Конашенков.

Бои также продолжились в западной части Бахмута (Артемовска), подразделения ВДВ «пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах». Российская артиллерия выполнила 64 задачи в этом районе, самолеты вылетали девять раз. Вместе с тем, авиация и артиллерия нанесли удары по украинским позициям в Часов Яре и Богдановке в ДНР.

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