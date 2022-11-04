Эрдоган заявил о договоренности с Путиным по бесплатным поставкам зерна

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным договорился о бесплатных поставках зерна в наименее развитые страны, передает Haber Turk.

Путин допускал такую вероятность 2 ноября. «Если мы в будущем в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», — сказал он на совещании Совбеза.

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