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Киев объявил идущие в российские порты суда потенциальными целями

Минобороны Украины объявило идущие в российские порты суда потенциальными целями
После прекращения зерновой сделки Россия объявила некоторые районы Черного моря опасными для судоходства. Теперь с похожим заявлением выступило и Министерство обороны Украины
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Министерство обороны Украины предупредило, что с полуночи 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Кроме того, судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальскиго пролива», — уточнили в ведомстве. При этом в Киеве заверили, что украинская армия имеет необходимые средства для воплощения своих планов в реальность.

Накануне Минобороны России объявило, что с 20 июля будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов. При этом ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод был объявлен временно опасным для судоходства.

«В связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора с 0:00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения», — говорилось в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что страны, под флагами которых идут суда, следующие в украинские порты, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева.

В Кремле пояснили, что действия Минобороны связаны с прекращением действия соглашения о вывозе зерна. «Это заявление связано с прекращением действия [зерновой] сделки», — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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