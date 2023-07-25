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После обстрела центра Донецка загорелся спорткомплекс «Олимпийский»

Спорткомплекс «Олимпийский» в Донецке загорелся после обстрела центра города
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Военная операция на Украине

В Донецке из-за обстрела загорелась крыша спорткомплекса «Олимпийский», рассказал мэр Алексей Кулемзин в телеграм-канале. Ранее Донецкое агентство новостей сообщило, что в центре города раздаются взрывы.

После обстрела центра Донецка загорелся спорткомплекс «Олимпийский»
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По словам мэра, Киевский район города оказался под обстрелом, снаряд попал в квартиру дома, повреждены многоквартирные дома и автомобили, также «прилеты» зафиксировали около больницы Вишневского.

«Повреждены многоквартирные дома и автомобили по ул. Розы Люксембург; посечены осколками троллейбусы в депо, посечены осколками остекление и фасад магазина «Идеал» по пр. Панфилова», — написал Кулемзин.

Из-за обстрелов было приостановлено движение троллейбусных и автобусного маршрутов, позднее его возобновили.

По данным Совместного центра координации ДНР, Киевский район Донецка обстреливали снарядами калибром 155 мм со стороны населенного пункта Уманское в Ясиноватском районе.

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